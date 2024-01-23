Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)

Тело девочки деблокировали из-под завалов частично разрушенной ракетным ударом РФ многоэтажки в Харькове, сообщают в ГСЧС.

Всего, по данным ГСЧС, известно о восьми погибших и 60 пострадавших, в том числе шестерых детях.

Видео: ГСЧС

Как пишет облпрокуратура, личность погибшего ребенка установлена — девочке было 8 лет.

Погибшая девочка вероятно — дочь женщины, тело которой достали из-под завалов ранее, сообщает начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Продолжаем проверку, чтобы подтвердить личности женщины и девочки, спасательная операция продолжается», — пишет Болвинов.

Раненых, по его данным, 57.

«Мать 8-летней девочки достали из-под завалов в 17:30. Маме было 35 лет. Отец девочки жив, его также достали из-под завалов», — уточнил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что под завалами ищут 9-летнего мальчика.