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Удары по Харькову: повреждены 116 многоэтажек, выбиты около 4 тыс. окон

Общество 15:31   23.01.2024
Виктория Яковенко
Удары по Харькову: повреждены 116 многоэтажек, выбиты около 4 тыс. окон

В результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Будем проводить экспертные исследования для того, чтобы провести ремонты или установить, что дом должен идти под снос. Всего выбито около 4 тысяч окон», – отметил Синегубов.

Он также заявил, что в результате ракетных ударов 57 человек получили ранения, из них – 4 ребенка. Всего госпитализировали 28 человек, 4 из них – в крайне тяжелом состоянии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 15:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".