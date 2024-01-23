Удары по Харькову: повреждены 116 многоэтажек, выбиты около 4 тыс. окон
В результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Будем проводить экспертные исследования для того, чтобы провести ремонты или установить, что дом должен идти под снос. Всего выбито около 4 тысяч окон», – отметил Синегубов.
Он также заявил, что в результате ракетных ударов 57 человек получили ранения, из них – 4 ребенка. Всего госпитализировали 28 человек, 4 из них – в крайне тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 15:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных ударов по Харькову утром 23 января повреждения получили 116 многоэтажек. Некоторые дома, предварительно, восстановлению не подлежат, сказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".