Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)

Репортаж 15:06   23.01.2024
Виктория Яковенко
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)

Первые минуты после ракетной атаки на Харьков утром 23 января показал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На кадрах правоохранители заходят в пострадавший дом и оказывают помощь пострадавшим.

«Очередной акт терроризма, а не «подбили базу иностранных наемников», как у них обычно. Гнилая страна снова себя проявляет», — написал Белошицкий.

Читайте также: Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: пострадавших уже 63 человека, шестеро погибших
Главные новости Харькова 23.01: пострадавших уже 63 человека, шестеро погибших
23.01.2024, 16:08
Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели
Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели
23.01.2024, 15:33
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
23.01.2024, 15:06
Удары по Харькову: повреждены 116 многоэтажек, выбиты около 4 тыс. окон
Удары по Харькову: повреждены 116 многоэтажек, выбиты около 4 тыс. окон
23.01.2024, 15:31
Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)
Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)
23.01.2024, 14:47
Били по базам ВПК. В РФ пояснили ракетные удары по жилым домам Харькова
Били по базам ВПК. В РФ пояснили ракетные удары по жилым домам Харькова
23.01.2024, 14:00

Новости по теме:

18:12
Оставшийся без крыши дом на Бакулина в Харькове начали накрывать тентом (фото)
12:43
Еще два смертельных пожара произошло на Харьковщине: подробности ГСЧС (фото)
20:53
Вышел набрать воды и заблудился: в Харькове пенсионеру помогли копы
14:00
Поссорилась с родителями и ушла из дома: в Харькове копы искали подростка
12:43
Семья переселенцев с восемью детьми получила новый дом на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после ракетной атаки на Харьков утром 23 января показал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.".