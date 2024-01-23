Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)

Первые минуты после ракетной атаки на Харьков утром 23 января показал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На кадрах правоохранители заходят в пострадавший дом и оказывают помощь пострадавшим.

«Очередной акт терроризма, а не «подбили базу иностранных наемников», как у них обычно. Гнилая страна снова себя проявляет», — написал Белошицкий.