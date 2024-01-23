Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
Первые минуты после ракетной атаки на Харьков утром 23 января показал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
На кадрах правоохранители заходят в пострадавший дом и оказывают помощь пострадавшим.
«Очередной акт терроризма, а не «подбили базу иностранных наемников», как у них обычно. Гнилая страна снова себя проявляет», — написал Белошицкий.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые минуты после ракетной атаки на Харьков утром 23 января показал начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.".