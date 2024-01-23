Перші хвилини після ракетного обстрілу Харкова (відео)

Перші хвилини після ракетної атаки на Харків вранці 23 січня показав начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

На кадрах правоохоронці заходять до постраждалого будинку та надають допомогу постраждалим.

«Черговий акт тероризму, а не «подібілі базу іностранних найомніков», як у них зазвичай. Країна-гній знову себе проявляє», – написав Білошицький.