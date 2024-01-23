Наслідки ракетної атаки РФ на Харків (відео з дрона)
За допомогою дрона правоохоронці зафіксували наслідки ракетних ударів РФ по Харкову вранці 23 січня, повідомляють в обласній прокуратурі.
Відомство опублікувало відео у телеграмі.
Нагадаємо, 23 січня Харків двічі зазнав ракетної атаки. Вперше вибухи лунали близько 4-ї ранку. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок удару пошкоджений будинок. Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов зазначив, що ракети влучили в передмісті Харкова. Поранення отримали діти, постраждала також одна жінка. Ще одна серія вибухів у місті пролунала близько 7-ї ранку. Ракетний удар припав по житловій багатоповерхівці, зазначав Терехов. Під ударами – Київський та Салтівський райони, росіяни били ракетами типу X-22, С-300 та «Іскандер», встановили у Харківській обласній прокуратурі. За останніми даними ГУНП у Харківській області, через удари загинуло 5 людей, 57 людей – поранено.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За допомогою дрона правоохоронці зафіксували наслідки ракетних ударів РФ по Харкову вранці 23 січня, повідомляють в обласній прокуратурі.".