У Харкові – серія вибухів – Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Близько 4-ї ранку 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердили, що по місту завдають ударів.