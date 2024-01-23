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У Харкові – серія вибухів – Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Події 04:07   23.01.2024
Оксана Горун
У Харкові – серія вибухів – Терехов та Синєгубов підтвердили атаку

Близько 4-ї ранку 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Мер Харкова Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердили, що по місту завдають ударів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 04:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 4-ї ранку 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів".