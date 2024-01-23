В Харькове — серия взрывов — Терехов и Синегубов подтвердили атаку
Фото: Вадим Беликов
Около 4-х утра 23 января в Харькове раздалась серия взрывов.
Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердили, что по городу наносят удары.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 04:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 4-х утра 23 января в Харькове раздалась серия взрывов".