Главные новости Харькова 22 января: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:09

Армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 января сообщил, что под авиаударами за сутки были: Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.

07:03

В Харькове ночь без тревог, над другими регионами сбивали «шахеды»

Минувшая ночь в Харькове и области обошлась без воздушных тревог. Над другими регионами Украины до полуночи сбивали «шахеды». Первые сообщения о них появились еще в 21:43. БПЛА летели с юга в центр Украины. В 0:28 прозвучал отбой. Утром Воздушных силы ВСУ сообщили о том, что за ночь ПВО сбила все восемь «шахедов», которые участвовали в налете.