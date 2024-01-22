Главные новости Харькова 22 января: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосной
Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».
07:09
Армия РФ нанесла авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 января сообщил, что под авиаударами за сутки были: Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены семь атак врага возле Синьковки Харьковской области», — проинформировали в ГШ.
07:03
В Харькове ночь без тревог, над другими регионами сбивали «шахеды»
Минувшая ночь в Харькове и области обошлась без воздушных тревог. Над другими регионами Украины до полуночи сбивали «шахеды». Первые сообщения о них появились еще в 21:43. БПЛА летели с юга в центр Украины. В 0:28 прозвучал отбой. Утром Воздушных силы ВСУ сообщили о том, что за ночь ПВО сбила все восемь «шахедов», которые участвовали в налете.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".