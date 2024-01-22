Арест с залогом в 500 млн: в суде Гринкевич отказался говорить об экс-невесте

Печерский райсуд Киева арестовал пятого подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, сообщает Офис генпрокурора. Бывший жених харьковской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич пробудет под стражей до 17 марта, если не внесет залог в размере полумиллиарда гривен.

Подозреваемому инкриминируется участие в преступной организации и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ), пишет Офис генпрокурора.

В суде Гринкевич утверждал, что не знал о том, что его объявили в розыск и находился в Одессе «по рабочим вопросам», где арендовал квартиру, хотел вернуться в Киев и не собирался незаконно пересекать границу.

Также мужчина уверял, что подозрение лично не получал и не имел связи, потому что поехал в Одессу без телефона, а те, что остались дома — изъяли следователи.

Видео: РБК-Украина

На вопрос журналистов относительно фотографии, сделанной за границей его бывшей невестой Соней Морозюк, Гринкевич ответил, что «не хочет комментировать ничего, что связано с ней».

«Моя семья была просто облита грязью. Мы этого не заслужили, потому что все обвинения, которые идут в нашу сторону, я считаю абсолютно необоснованным. Я считаю, что они абсолютно ничем не подкреплены. Тем более я считаю, что это заказ, и это какой-то очень мощный заказ, поскольку так как нас считают одним из крупнейших поставщиков Минобороны, к которому, хочу подчеркнуть, не было ни одного сорванного контракта, нет ни одного суда с Министерством обороны», — сказал Гринкевич.

Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компании нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен. Следом в соцсетях разразился скандал, связанный с харьковской художницей Соней Морозюк — невестой Романа Гринкевича — сына и участника «бизнеса» Игоря Гринкевича. Участники дискуссии обсуждали, что Гринкевич вкладывал деньги в раскрутку ее искусства. Подробности истории описал Харьковский антикоррупционный центр. Сама Морозюк заявила, что деньги у жениха не брала, а на все дорогие приобретения заработала сама. Позже она сообщила, что разорвала помолвку с фигурантом скандала. О задержании в Одессе утром 22 января сообщил генпрокурор Андрей Костин.