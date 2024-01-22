Арест с залогом в 500 млн: в суде Гринкевич отказался говорить об экс-невесте
Печерский райсуд Киева арестовал пятого подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, сообщает Офис генпрокурора. Бывший жених харьковской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич пробудет под стражей до 17 марта, если не внесет залог в размере полумиллиарда гривен.
Подозреваемому инкриминируется участие в преступной организации и мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ), пишет Офис генпрокурора.
В суде Гринкевич утверждал, что не знал о том, что его объявили в розыск и находился в Одессе «по рабочим вопросам», где арендовал квартиру, хотел вернуться в Киев и не собирался незаконно пересекать границу.
Также мужчина уверял, что подозрение лично не получал и не имел связи, потому что поехал в Одессу без телефона, а те, что остались дома — изъяли следователи.
Видео: РБК-Украина
На вопрос журналистов относительно фотографии, сделанной за границей его бывшей невестой Соней Морозюк, Гринкевич ответил, что «не хочет комментировать ничего, что связано с ней».
«Моя семья была просто облита грязью. Мы этого не заслужили, потому что все обвинения, которые идут в нашу сторону, я считаю абсолютно необоснованным. Я считаю, что они абсолютно ничем не подкреплены. Тем более я считаю, что это заказ, и это какой-то очень мощный заказ, поскольку так как нас считают одним из крупнейших поставщиков Минобороны, к которому, хочу подчеркнуть, не было ни одного сорванного контракта, нет ни одного суда с Министерством обороны», — сказал Гринкевич.
Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компании нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен. Следом в соцсетях разразился скандал, связанный с харьковской художницей Соней Морозюк — невестой Романа Гринкевича — сына и участника «бизнеса» Игоря Гринкевича. Участники дискуссии обсуждали, что Гринкевич вкладывал деньги в раскрутку ее искусства. Подробности истории описал Харьковский антикоррупционный центр. Сама Морозюк заявила, что деньги у жениха не брала, а на все дорогие приобретения заработала сама. Позже она сообщила, что разорвала помолвку с фигурантом скандала. О задержании в Одессе утром 22 января сообщил генпрокурор Андрей Костин.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: гринкевич, мера пресечения, морозюк, Офіс генпрокурора, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 22:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Печерский райсуд Киева арестовал пятого подозреваемого в поставке некачественной одежды для ВСУ, сообщает Офис генпрокурора. Бывший жених харьковской художницы Сони Морозюк Роман Гринкевич пробудет под стражей до 17 марта, если не внесет залог в размере полумиллиарда гривен. ".