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Коррупционный скандал: Морозюк из Харькова разорвала помолвку c Гринкевичем

Общество 22:16   17.01.2024
Елена Нагорная
Коррупционный скандал: Морозюк из Харькова разорвала помолвку c Гринкевичем

Художница из Харькова Соня Морозюк сообщила в Instagram, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем — сыном Игоря Гринкевича, подозреваемого в завладении почти миллиардом гривен на поставках Минобороны Украины некачественной одежды для военных.

«Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк», — написала девушка.

По ее словам, за период отношений с Романом она получила два подарка — кольцо и колье. Морозюк заверила, что продаст драгоценности и перечислит полученные деньги на нужды ВСУ. Девушка утверждает, что машины и недвижимость от семьи Гринкевич не получала.

Ранее ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену — одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны. По версии следствия, он и подконтрольные ему компаний нанесли госбюджету ущерб на более чем 934 миллиона гривен. По данным ГБР, эти фирмы заключили 23 договора с Минобороны на поставку некачественной одежды для военных на более чем 1,5 миллиарда гривен.

После этого в соцсетях разразился скандал, связанный с невестой Романа Гринкевича, художницей Соней Морозюк. Ведь деньги, украденные Гринкевичами, могли вкладывать в раскрутку ее искусства, сообщала ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

«Соня Морозюк — харьковчанка, подруга дочери Добкина Аллы. Называет себя художницей. Утверждает, что ее карьера стартовала после полномасштабного вторжения (как раз после заключения Гринкевичами контрактов с Минобороны). В Харькове почти неизвестна. Ее мать коуч, отец — дизайнер. По ее словам, все ее покупки за прошлый год, в частности Porsche Cayenne 2015 года за 33 тысячи долларов, она осуществила за свой счет. Говорит, что заработала на «Мазне» в 2023 году около 100 тысяч долларов», — писал ХАЦ.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Художница из Харькова Соня Морозюк сообщила в Instagram, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем — сыном Игоря Гринкевича, подозреваемого в завладении почти миллиардом гривен на поставках Минобороны Украины некачественной одежды для военных.".