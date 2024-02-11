День траура по погибшим в Харькове: названы имена всех семи жертв атаки БпЛА

11 февраля в Харькове объявлено днем траура по жертвам атаки дронов на Харьков 9 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов назвал имена семи погибших.

В семье Путяниных было трое детей — все они погибли:

▪️ Путятина Ольга. 35 лет.

▪️ Путятин Григорий. 38 лет.

▪️ Путятин Алексей. 7 лет.

▪️ Путятин Михаил. 4 года.

▪️ Путятин Павел. 10 месяцев.

Ольга Путятина была прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры, работала в органах прокуратуры с июня 2012 года. Женщина находилась в декретном отпуске. Из-за пожара она, ее муж и трое сыновей оказались заложниками своего дома, сообщали в Харьковской облпрокуратуре.



Фото: Харьковская областная прокуратура

В другом доме погибли супруги:

▪️ Манойло Светлана. 65 лет.

▪️ Манойло Анатолий. 66 лет.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе. В результате полностью сгорели 15 частных домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.