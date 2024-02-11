День траура по погибшим в Харькове: названы имена всех семи жертв атаки БпЛА
11 февраля в Харькове объявлено днем траура по жертвам атаки дронов на Харьков 9 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов назвал имена семи погибших.
В семье Путяниных было трое детей — все они погибли:
▪️ Путятина Ольга. 35 лет.
▪️ Путятин Григорий. 38 лет.
▪️ Путятин Алексей. 7 лет.
▪️ Путятин Михаил. 4 года.
▪️ Путятин Павел. 10 месяцев.
Ольга Путятина была прокурором Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры, работала в органах прокуратуры с июня 2012 года. Женщина находилась в декретном отпуске. Из-за пожара она, ее муж и трое сыновей оказались заложниками своего дома, сообщали в Харьковской облпрокуратуре.
Фото: Харьковская областная прокуратура
В другом доме погибли супруги:
▪️ Манойло Светлана. 65 лет.
▪️ Манойло Анатолий. 66 лет.
Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе. В результате полностью сгорели 15 частных домов, общая площадь пожара составила 3700 м². По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: день траура, дрони, дроны, загиблі, погибшие, синєгубов, траур, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 09:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля в Харькове объявлено днем траура по жертвам атаки дронов на Харьков 9 февраля. Начальник ХОВА Олег Синегубов назвал имена семи погибших.".