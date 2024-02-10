Из-за ударов «шахедов» по Харькову погибли прокурор, ее муж и дети (фото)
В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото погибшей семьи в результате ударов вражеских БпЛА по Харькову вечером 9 февраля.
Жертвы РФ — прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Путятина Ольга Сергеевна, ее муж и трое их сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев.
«Семья оказалась заложником огня внутри своего же дома. Ольге Сергеевне было 35 лет. Она работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. В это время находилась в декретном отпуске. Весь коллектив органов прокуратуры выражает искренние соболезнования родным и близким. Разделяем боль и склоняем головы в глубокой скорби», – рассказали правоохранители.
Напомним, 9 февраля около 22:45 в Харькове прозвучала серия взрывов – город атаковали вражеские «шахеды». Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что армия РФ нанесла удары по базе хранения горюче-смазочных материалов в Немышлянском районе Харькова и поселку Великий Бурлук. Мэр Харькова Игорь Терехов на месте прилета заявил, что загорелись частные дома, общая площадь пожара – 3700 м². Как сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков: 50 человек были эвакуированы. Известно о 7 погибших, среди них — трое детей. Ранения получили три человека.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2024 в 17:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре опубликовали фото погибшей семьи в результате ударов вражеских БпЛА по Харькову вечером 9 февраля.".