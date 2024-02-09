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В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА

Происшествия 22:50   09.02.2024
Оксана Якушко
В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА

Нацполиция сообщила о взрывах в Харькове.

Ранее бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности из-за российских дронов.

«Враждебные БПЛА над городом Харьков. Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено! – сообщил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 22:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция сообщила о взрывах в Харькове.".