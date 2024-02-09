В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА

Нацполиция сообщила о взрывах в Харькове.

Ранее бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности из-за российских дронов.

«Враждебные БПЛА над городом Харьков. Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено! – сообщил Мельник.