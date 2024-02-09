В Харькове слышны сильные взрывы, город атакуют БПЛА
Нацполиция сообщила о взрывах в Харькове.
Ранее бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупредил жителей Харьковской области об опасности из-за российских дронов.
«Враждебные БПЛА над городом Харьков. Не покидайте укрытие. Напоминаю, что снимать работу наших защитников небу запрещено! – сообщил Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, Сергей Мельник, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 22:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция сообщила о взрывах в Харькове.".