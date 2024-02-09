У Харкові чують сильні вибухи, місто атакують російські БПЛА
Нацполіція повідомила про вибухи у Харкові.
Раніше бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харківської області про небезпеку через російські дрони.
«Ворожі БПЛА над містом Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!» – повідомив Мельник.
Читайте також: Головні новини Харкова 9.02: російські БПЛА летять над Харківщиною
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, вибух, Сергей Мельник, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові чують сильні вибухи, місто атакують російські БПЛА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 22:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція повідомила про вибухи у Харкові.".