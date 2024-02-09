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У Харкові чують сильні вибухи, місто атакують російські БПЛА

Події 22:50   09.02.2024
Оксана Якушко
У Харкові чують сильні вибухи, місто атакують російські БПЛА

Нацполіція повідомила про вибухи у Харкові.

Раніше бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попередив мешканців Харківської області про небезпеку через російські дрони.

«Ворожі БПЛА над містом Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено!» – повідомив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція повідомила про вибухи у Харкові.".