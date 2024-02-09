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Головні новини Харкова 9 лютого: нічна атака “шахедів”, потужна пожежа

Події 08:28   09.02.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 9 лютого: нічна атака “шахедів”, потужна пожежа

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:28

По популярному курорту на Харківщині завдали сім ударів “шахедами”

“О 00:15 відбувся ворожий обстріл БПЛА “Shahed” с. Коропове Зміївської тергромади. Завдано щонайменше 7 ударів. Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 9 лютого.

Внаслідок цієї атаки є один постраждалий – чоловік-охоронець. Допомогу йому надали на місці. У ГУ ДСНС України в Харківській області уточнили: вогонь після удару “шахедів” охопив площу понад 1000 квадратних метрів. Його гасили 45 осіб та дев’ять одиниць техніки.

Протягом доби під російськими обстрілами було понад 15 населених пунктів області.

07:49

Через атаку “шахедів” на Харківщині виникла масштабна пожежа

Вогонь охопив будівлі у Зміївській громаді.

“Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літньому майданчику ресторану та трьох легкових автомобілях. Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці”, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, також пошкоджено приватні житлові будинки, триповерхову будівлю комплексу відпочинку та їдальню.

07:32

На Харківщині за добу зафіксували п’ять ворожих атак – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ“, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Авіаційні удари припали по Стариці, Іванівці та Кислівці.

07:12

Вночі Харківську область атакували “шахеди”

Повітряна тривога вночі на Харківщині лунала через наліт російських “шахедів”. Її оголосили о 23:30. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу атаки безпілотників.

Перша група рухалася зі сходу у бік Чугуєва. За повідомленнями ПС ЗСУ, з території Бєлгородської області зайшла ще група “шахедів”. О 00:38 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували щонайменше п’ять БПЛА. Через їхній удар є спалах нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді.

Інформації щодо постраждалих не було. Відбій пролунав о 02:13. А під ранок тривогу оголошували ще раз – з 05:07 по 06:02. Цього разу – через активність ворожої тактичної авіації.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".