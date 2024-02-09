Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото)

Під обстріл армії РФ потрапила газова інфраструктура у трьох громадах Харківщини.

Зокрема, у селищі Козача Лопань газовики усунули наслідки пошкодження газопроводу середнього тиску. При цьому фахівцям вдалося ліквідувати аварію без відключення газу абонентам, повідомили у Харківській філії «Газмережі».

«У Золочівській громаді ліквідацію наслідків обстрілів будинкових газопроводів також провели без припинення подачі газу. У Куп’янській громаді окупаційні війська обстріляли житлові квартали та розподільний газопровід, що доставляє газ у одне із сіл. Понад 20 будинків залишились без газу. Куп’янські газовики локалізували витоки енергоносія через обстріляні труби та роблять все можливе для відновлення газопостачання у село», – додали фахівці.