Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото)
Фото: Харківська філія «Газмережі»
Під обстріл армії РФ потрапила газова інфраструктура у трьох громадах Харківщини.
Зокрема, у селищі Козача Лопань газовики усунули наслідки пошкодження газопроводу середнього тиску. При цьому фахівцям вдалося ліквідувати аварію без відключення газу абонентам, повідомили у Харківській філії «Газмережі».
«У Золочівській громаді ліквідацію наслідків обстрілів будинкових газопроводів також провели без припинення подачі газу. У Куп’янській громаді окупаційні війська обстріляли житлові квартали та розподільний газопровід, що доставляє газ у одне із сіл. Понад 20 будинків залишились без газу. Куп’янські газовики локалізували витоки енергоносія через обстріляні труби та роблять все можливе для відновлення газопостачання у село», – додали фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 15:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріл армії РФ потрапила газова інфраструктура у трьох громадах Харківщини.".