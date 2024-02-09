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Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото)

Події 15:20   09.02.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині (фото) Фото: Харківська філія «Газмережі»

Під обстріл армії РФ потрапила газова інфраструктура у трьох громадах Харківщини.

Зокрема, у селищі Козача Лопань газовики усунули наслідки пошкодження газопроводу середнього тиску. При цьому фахівцям вдалося ліквідувати аварію без відключення газу абонентам, повідомили у Харківській філії «Газмережі».

«У Золочівській громаді ліквідацію наслідків обстрілів будинкових газопроводів також провели без припинення подачі газу. У Куп’янській громаді окупаційні війська обстріляли житлові квартали та розподільний газопровід, що доставляє газ у одне із сіл. Понад 20 будинків залишились без газу. Куп’янські газовики локалізували витоки енергоносія через обстріляні труби та роблять все можливе для відновлення газопостачання у село», – додали фахівці.

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Фото: Харківська філія «Газмережі»

Читайте також: Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під обстріл армії РФ потрапила газова інфраструктура у трьох громадах Харківщини.".