Россияне ударили по газовой инфраструктуре на Харьковщине (фото)

Под обстрел армии РФ попала газовая инфраструктура в трех громадах на Харьковщине.

В частности, в поселке Казачья Лопань газовики устранили последствия повреждения газопровода среднего давления. При этом специалистам удалось ликвидировать аварию без отключения газа абонентам, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

«В Золочевской громаде ликвидацию последствий обстрелов домовых газопроводов также провели без прекращения подачи газа. В Купянской громаде оккупационные войска обстреляли жилые кварталы и распределительный газопровод, доставляющий газ в одно из сел. Более 20 домов остались без газа. Купянские газовики локализовали утечки энергоносителя через обстрелянные трубы и делают все возможное для возобновления газоснабжения в село», — добавили специалисты.