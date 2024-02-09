Россияне ударили по газовой инфраструктуре на Харьковщине (фото)
Под обстрел армии РФ попала газовая инфраструктура в трех громадах на Харьковщине.
В частности, в поселке Казачья Лопань газовики устранили последствия повреждения газопровода среднего давления. При этом специалистам удалось ликвидировать аварию без отключения газа абонентам, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
«В Золочевской громаде ликвидацию последствий обстрелов домовых газопроводов также провели без прекращения подачи газа. В Купянской громаде оккупационные войска обстреляли жилые кварталы и распределительный газопровод, доставляющий газ в одно из сел. Более 20 домов остались без газа. Купянские газовики локализовали утечки энергоносителя через обстрелянные трубы и делают все возможное для возобновления газоснабжения в село», — добавили специалисты.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, газовая, инфраструктура, обстрел, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под обстрел армии РФ попала газовая инфраструктура в трех громадах на Харьковщине.".