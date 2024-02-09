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Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа

Общество 11:10   09.02.2024
Виктория Яковенко
Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа

В Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации в Харьковской области со светом и газом.

В Харькове из-за технологического нарушения обесточены две пятиэтажки – 120 потребителей. Сейчас продолжаются работы по подключению, отметили в Минэнерго.

Там также добавили, что за прошедшие сутки энергетики запитали 321 абонента, которые отключались из-за боевых действий.

«В результате боевых действий повреждены распределительные газопроводы в Купянском районе. Без газоснабжения осталось более 20 абонентов», – рассказали в Минэнерго.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации в Харьковской области со светом и газом.".