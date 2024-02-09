Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа
В Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации в Харьковской области со светом и газом.
В Харькове из-за технологического нарушения обесточены две пятиэтажки – 120 потребителей. Сейчас продолжаются работы по подключению, отметили в Минэнерго.
Там также добавили, что за прошедшие сутки энергетики запитали 321 абонента, которые отключались из-за боевых действий.
«В результате боевых действий повреждены распределительные газопроводы в Купянском районе. Без газоснабжения осталось более 20 абонентов», – рассказали в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абоненты, газ, дома, Купянщина, Минэнерго, світло, свет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации в Харьковской области со светом и газом.".