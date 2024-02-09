Минэнерго: в Харькове обесточены два дома, 20 жителей Купянщины – без газа

В Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации в Харьковской области со светом и газом.

В Харькове из-за технологического нарушения обесточены две пятиэтажки – 120 потребителей. Сейчас продолжаются работы по подключению, отметили в Минэнерго.

Там также добавили, что за прошедшие сутки энергетики запитали 321 абонента, которые отключались из-за боевых действий.

«В результате боевых действий повреждены распределительные газопроводы в Купянском районе. Без газоснабжения осталось более 20 абонентов», – рассказали в Минэнерго.