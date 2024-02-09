Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу

У Міністерстві енергетики України поінформували про ситуацію на Харківщині зі світлом та газом.

У Харкові через технологічне порушення знеструмлені дві п’ятиповерхівки – 120 споживачів. Наразі тривають роботи з підключення, зазначили в Міненерго.

Там також додали, що минулої доби енергетики заживили 321 абонента, які відключалися через бойові дії.

«Внаслідок бойових дій пошкоджені розподільні газопроводи у Куп’янському районі на Харківщині. Без газопостачання залишилось понад 20 абонентів», – розповіли в Міненерго.