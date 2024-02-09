Live
  • Пт 09.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.41

Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу

Суспільство 11:10   09.02.2024
Вікторія Яковенко
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу

У Міністерстві енергетики України поінформували про ситуацію на Харківщині зі світлом та газом.

У Харкові через технологічне порушення знеструмлені дві п’ятиповерхівки – 120 споживачів. Наразі тривають роботи з підключення, зазначили в Міненерго.

Там також додали, що минулої доби енергетики заживили 321 абонента, які відключалися через бойові дії.

«Внаслідок бойових дій пошкоджені розподільні газопроводи у Куп’янському районі на Харківщині. Без газопостачання залишилось понад 20 абонентів», – розповіли в Міненерго.

Читайте також: П’ять “шахедів” збили над Харківщиною вночі – Повітряні сили

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 9.02: атака “шахедів”, харків’яни повернулися з полону
Головні новини Харкова 9.02: атака “шахедів”, харків’яни повернулися з полону
09.02.2024, 11:45
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
Як у Харкові в школі № 134 живцем згоріли 30 псковських спецпризначенців
09.12.2022, 14:10
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
09.02.2024, 11:10
На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції
На Харківщині з’явилися дві нові поліцейські станції
09.02.2024, 10:59
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
З полону повернулися двоє мешканців Харківщини – ХОВА
09.02.2024, 10:40
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
У Змієві власники потерпілих будинків відмовилися від коштів “єВідновлення”
08.02.2024, 10:43

Новини за темою:

13:19
У Чугуєві заживили абонентів, які залишилися без світла після удару РФ (фото)
13:58
У ще одне село на Харківщині частково повернули світло
14:58
«Є поранені бригади»: на Харківщині 1,5 тис абонентів поки не отримають світло

Ви читали новину: «Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України поінформували про ситуацію на Харківщині зі світлом та газом.".