Міненерго: у Харкові знеструмлені два доми, 20 жителів Куп’янщини – без газу
У Міністерстві енергетики України поінформували про ситуацію на Харківщині зі світлом та газом.
У Харкові через технологічне порушення знеструмлені дві п’ятиповерхівки – 120 споживачів. Наразі тривають роботи з підключення, зазначили в Міненерго.
Там також додали, що минулої доби енергетики заживили 321 абонента, які відключалися через бойові дії.
«Внаслідок бойових дій пошкоджені розподільні газопроводи у Куп’янському районі на Харківщині. Без газопостачання залишилось понад 20 абонентів», – розповіли в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, газ, дома, Купянщина, Минэнерго, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України поінформували про ситуацію на Харківщині зі світлом та газом.".