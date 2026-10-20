Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений
Через російську атаку повністю без світла залишилося село Руська Лозова в Дергачівській громаді, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
“Наразі понад 700 мешканців села залишаються без світла. Фахівці Харківобленерго оцінюють масштаби пошкоджень і шукають оптимальний спосіб відновлення електропостачання. Через небезпеку повторних ударів спрогнозувати терміни відновлення електропостачання поки що неможливо”, – попередив Задоренко.
Він вкотре закликав мешканців старостинських округів громади напередодні зими евакуюватися, наголосивши, що безперебійне надання комунальних послуг їм гарантувати не можуть.
Читайте також: Як 20 жовтня відключатимуть світло в Харкові та області: графіки
Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 20 жовтня повідомляв, що ситуація залишається складною у прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.