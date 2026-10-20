Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений

Через російську атаку повністю без світла залишилося село Руська Лозова в Дергачівській громаді, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

“Наразі понад 700 мешканців села залишаються без світла. Фахівці Харківобленерго оцінюють масштаби пошкоджень і шукають оптимальний спосіб відновлення електропостачання. Через небезпеку повторних ударів спрогнозувати терміни відновлення електропостачання поки що неможливо”, – попередив Задоренко.

Він вкотре закликав мешканців старостинських округів громади напередодні зими евакуюватися, наголосивши, що безперебійне надання комунальних послуг їм гарантувати не можуть.

Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 20 жовтня повідомляв, що ситуація залишається складною у прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.