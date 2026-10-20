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Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений

Події 11:52   20.10.2026
Оксана Горун
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Ворог атакував енергетику Харківщини: населений пункт повністю знеструмлений Ілюстративне фото. Джерело: АТ “Харківобленерго”

Через російську атаку повністю без світла залишилося село Руська Лозова в Дергачівській громаді, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

“Наразі понад 700 мешканців села залишаються без світла. Фахівці Харківобленерго оцінюють масштаби пошкоджень і шукають оптимальний спосіб відновлення електропостачання. Через небезпеку повторних ударів спрогнозувати терміни відновлення електропостачання поки що неможливо”, – попередив Задоренко.

Він вкотре закликав мешканців старостинських округів громади напередодні зими евакуюватися, наголосивши, що безперебійне надання комунальних послуг їм гарантувати не можуть.

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Перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 20 жовтня повідомляв, що ситуація залишається складною у прифронтових та прикордонних регіонах. Через постійні обстріли та бойові дії є нові знеструмлення в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через російську атаку повністю без світла залишилося село Руська Лозова в Дергачівській громаді, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко".