У Дергачівській громаді запроваджено двомісячний карантин через сказ домашнього кота. Тварина загинула за кілька днів після того, як подряпала жінку.

Як повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, НП сталася 15 листопада у селі Лещенко. Постраждалу госпіталізували до Дергачівської центральної лікарні, де їй розпочали повний курс щеплень проти сказу.

Епідеміологи визнали село Лещенко неблагополучним пунктом, а села Безруки та Білаші – загрозливою зоною. Карантинні обмеження триватимуть до 20 січня 2027 року.

Паралельно фахівці оглядають та вакцинують у цій місцевості домашніх котів та собак, а також безпритульних тварин.

Нагадаємо, у селищі Слобожанське також зареєстровано випадок сказу. На території селища запроваджено карантинні обмеження.