Де на Харківщині щепитимуть тварин від сказу: графік на цей тиждень

У ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили графік щеплення домашніх тварин проти сказу з 16 по 22 листопада.

Фахівці кажуть: щеплення проводитимуться з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

“Просимо власників тварин забезпечити належні умови з фіксації тварин для проведення щеплення. У разі ускладнення безпекової ситуації дати, час та місця проведення профілактичних щеплень можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна уточнити у відповідних державних установах ветеринарної медицини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, понад 2000 людей на Харківщині змушені були проходити лікування через укус скажених тварин в 2026 році. Найчастіше переносниками хвороби були коти, а ось у самому Харкові хворим на сказ виявився кажан. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, з початку року на Харківщині сказ був зареєстрований у 21 кішки. Собаки захворювали майже вдвічі рідше – 13 випадків. Також захворювання виявили у трьох лисиць, кажана, єнотоподібного собаки та свійської худоби.