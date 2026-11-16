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Де на Харківщині щепитимуть тварин від сказу: графік на цей тиждень

Суспільство 12:31   16.11.2026
Вікторія Яковенко
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Де на Харківщині щепитимуть тварин від сказу: графік на цей тиждень Фото: Харківська міськрада

У ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили графік щеплення домашніх тварин проти сказу з 16 по 22 листопада.

Фахівці кажуть: щеплення проводитимуться з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

“Просимо власників тварин забезпечити належні умови з фіксації тварин для проведення щеплення. У разі ускладнення безпекової ситуації дати, час та місця проведення профілактичних щеплень можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна уточнити у відповідних державних установах ветеринарної медицини”, – йдеться у повідомленні.

график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот
график прививки животных от бешенства на Харьковщине
Скриншот

Нагадаємо, понад 2000 людей на Харківщині змушені були проходити лікування через укус скажених тварин в 2026 році. Найчастіше переносниками хвороби були коти, а ось у самому Харкові хворим на сказ виявився кажан. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, з початку року на Харківщині сказ був зареєстрований у 21 кішки. Собаки захворювали майже вдвічі рідше – 13 випадків. Також захворювання виявили у трьох лисиць, кажана, єнотоподібного собаки та свійської худоби.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2026 в 12:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили графік щеплення домашніх тварин проти сказу з 16 по 22 листопада.".