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Лише 66% дітей на Харківщині вчасно вакцинують – епідеміологи

Суспільство 10:59   19.09.2026
Оксана Горун
Лише 66% дітей на Харківщині вчасно вакцинують – епідеміологи Фото: James Gathany, Judy Schmidt, USCDCP

Обласний центр контролю та профілактики хвороб заявив, що на Харківщині показники щодо низки ключових щеплень – недостатні.

Доповідь з цього питання на нараді у ХОВА робила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Тетяна Карлова.

“На Харківщині лише 66% дітей до року життя своєчасно отримали перше щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю, а 53% дітей отримали третє щеплення (завершили даний курс). Ці показники свідчать про необхідність посилити роботу із забезпечення своєчасної вакцинації та надолуження пропущених щеплень”, – наголосили в Центрі.

При цьому вакцинація в регіоні відбувається нерівномірно: є громади, де показники кращі, є такі – де гірші. Не вчасно зроблені щеплення – це небезпечно, наголошують епідеміологи.

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“Неповна або несвоєчасна вакцинація збільшує кількість дітей, які залишаються сприйнятливими до інфекцій, яким можна запобігти за допомогою щеплень. Йдеться, зокрема, про кашлюк, дифтерію, правець, кір, поліомієліт та інші вакцинокеровані інфекції”, — цитують у Центрі слова  Тетяни Карлової.

Раніше Карлова попереджала: всім, зокрема й дорослим мешканцям Харківщини, необхідно своєчасно проводити ревакцинацію від правця. Ризик захворіти на це смертельно небезпечне захворювання зріс із початком повномасштабного вторгнення РФ, оскільки будь-яка травма та поранення можуть супроводжуватися інфікуванням.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 10:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний центр контролю та профілактики хвороб заявив, що на Харківщині показники щодо низки ключових щеплень – недостатні".