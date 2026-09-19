Лише 66% дітей на Харківщині вчасно вакцинують – епідеміологи

Обласний центр контролю та профілактики хвороб заявив, що на Харківщині показники щодо низки ключових щеплень – недостатні.

Доповідь з цього питання на нараді у ХОВА робила завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Тетяна Карлова.

“На Харківщині лише 66% дітей до року життя своєчасно отримали перше щеплення проти кашлюку, дифтерії та правцю, а 53% дітей отримали третє щеплення (завершили даний курс). Ці показники свідчать про необхідність посилити роботу із забезпечення своєчасної вакцинації та надолуження пропущених щеплень”, – наголосили в Центрі.

При цьому вакцинація в регіоні відбувається нерівномірно: є громади, де показники кращі, є такі – де гірші. Не вчасно зроблені щеплення – це небезпечно, наголошують епідеміологи.

“Неповна або несвоєчасна вакцинація збільшує кількість дітей, які залишаються сприйнятливими до інфекцій, яким можна запобігти за допомогою щеплень. Йдеться, зокрема, про кашлюк, дифтерію, правець, кір, поліомієліт та інші вакцинокеровані інфекції”, — цитують у Центрі слова Тетяни Карлової.

Раніше Карлова попереджала: всім, зокрема й дорослим мешканцям Харківщини, необхідно своєчасно проводити ревакцинацію від правця. Ризик захворіти на це смертельно небезпечне захворювання зріс із початком повномасштабного вторгнення РФ, оскільки будь-яка травма та поранення можуть супроводжуватися інфікуванням.