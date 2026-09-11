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Якщо покусала тварина: куди звертатися на Харківщині по допомогу від сказу

Суспільство 16:37   11.09.2026
Оксана Горун
Якщо покусала тварина: куди звертатися на Харківщині по допомогу від сказу Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Обласний центр контролю та профілактики хвороб опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, що працюють на Харківщині.

“Від початку року на Харківщині 3077 людей звернулися через ушкодження, завдані тваринами. Антирабічне лікування призначили 1576 людям, ще 1300 завершили повний курс щеплень”, – повідомили статистику епідеміологи.

Найчастіше сказ реєстрували у кішок – підтвердили 13 таких випадків. Ще у 10 випадках хворобу переносили собаки. Також підтвердили смертельний вірус у трьох лисиць, кажана та великої рогатої худоби.

Якщо вас вкусила тварина, необхідно звертатися до медиків. Лікування від сказу не існує – лише своєчасна вакцинація (і за необхідності введення імуноглобуліну). Якщо не отримати антирабічну допомогу вчасно, смерть гарантована.

На Харківщині пункти такої допомоги працюють за наступними адресами.

Знайти пункти можна також на інтерактивній мапі на сайті Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Нагадаємо, у січні в Харкові від сказу померла жінка, яку ще наприкінці серпня 2025 року вкусив бездомний собака. За медичною допомогою після укусу вона не звернулася та не отримала необхідного антирабічного лікування.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 16:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласний центр контролю та профілактики хвороб опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, що працюють на Харківщині".