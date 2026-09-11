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Селу на Харківщині повернули ставок, зайнятий приватниками без документів

Суспільство 14:01   11.09.2026
Оксана Горун
Селу на Харківщині повернули ставок, зайнятий приватниками без документів

Харківська обласна прокуратура повідомила про виграний суд щодо 14 га земель водного фонду, на яких розташований ставок у селі Хрущова Микитівка Богодухівського району.

Встановлено, що з 2019 року приватне підприємство фактично використовувало ставок і прилеглу до нього земельну ділянку для рибогосподарської діяльності, не маючи оформлених правових підстав для користування землею. Ділянка перебуває у комунальній власності Богодухівської міської ради. Відомості про зареєстроване право оренди за підприємством у державних реєстрах відсутні”, – відзначила пресслужба прокуратури.

Попри відсутність документів, приватники встановили на території дерев’яний паркан заввишки близько двох метрів та 50 метрів завдовжки. Також була сторожка та вивіска з назвою підприємства на вході.

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“Фірма здійснювала штучне розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, а також їх вилов. При цьому затверджений режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта сам по собі не створює права користування земельною ділянкою водного фонду та не є правовстановлюючим документом на землю”, – підкреслили прокурори.

Суд погодився з їхніми аргументами. Заходів щодо повернення ділянки та ставка громаді, за даними прокуратури, вжито.

Нагадаємо, мешканця Харківської області судитимуть за те, що він викопав ставок, не спитавши дозволу. У серпні 2024 року чоловік орендував екскаватор у приватної компанії та почав копати штучну водойму — в межах ставка, який був раніше неподалік села, але пересох.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 14:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила про виграний суд щодо 14 га земель водного фонду, на яких розташований ставок у селі Хрущова Микитівка Богодухівського району".