Селу на Харківщині повернули ставок, зайнятий приватниками без документів

Харківська обласна прокуратура повідомила про виграний суд щодо 14 га земель водного фонду, на яких розташований ставок у селі Хрущова Микитівка Богодухівського району.

“Встановлено, що з 2019 року приватне підприємство фактично використовувало ставок і прилеглу до нього земельну ділянку для рибогосподарської діяльності, не маючи оформлених правових підстав для користування землею. Ділянка перебуває у комунальній власності Богодухівської міської ради. Відомості про зареєстроване право оренди за підприємством у державних реєстрах відсутні”, – відзначила пресслужба прокуратури.

Попри відсутність документів, приватники встановили на території дерев’яний паркан заввишки близько двох метрів та 50 метрів завдовжки. Також була сторожка та вивіска з назвою підприємства на вході.

“Фірма здійснювала штучне розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, а також їх вилов. При цьому затверджений режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта сам по собі не створює права користування земельною ділянкою водного фонду та не є правовстановлюючим документом на землю”, – підкреслили прокурори.

Суд погодився з їхніми аргументами. Заходів щодо повернення ділянки та ставка громаді, за даними прокуратури, вжито.

Нагадаємо, мешканця Харківської області судитимуть за те, що він викопав ставок, не спитавши дозволу. У серпні 2024 року чоловік орендував екскаватор у приватної компанії та почав копати штучну водойму — в межах ставка, який був раніше неподалік села, але пересох.