Викопав ставок, не спитавши дозволу: мешканця Харківщини судитимуть (фото)
33-річний мешканець Берестинського району постане перед судом через спробу створити ставок у районі села Копанки.
У серпні 2024 року чоловік орендував екскаватор у приватної компанії та почав копати штучну водойму – в межах ставка, який був раніше неподалік села, але пересох. У прокуратурі не уточнили, як місцевий житель планував використовувати це водоймище. Проте наголосили: жодних дозвільних документів на таку діяльність, як і на право власності чи користування на землю, він не мав.
“Без погоджень і дозволів було знято 448,9 куб. м поверхневого шару ґрунту з території площею понад 0,01 га, що належить до земель комунальної власності. Отриманий ґрунт чоловік використав для формування земляного насипу у межах річища висохлої водойми. Такі дії суперечать положенням земельного та водного законодавства. Землі водного фонду мають спеціальний правовий режим, і будь-яке втручання в їхній стан можливе виключно на підставі рішень уповноважених органів влади“, – заявили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
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У результаті спроба створити ставок призвела до того, що чоловікові спочатку повідомили про підозру в незаконному заволодінні ґрунтовим шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах, а потім передали обвинувальний акт у цій справі до суду.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річний мешканець Берестинського району постане перед судом через спробу створити ставок у районі села Копанки".