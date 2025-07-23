Дійшло до Верховного Суду: як у Харкові повертали 11 га землі в Лісопарку

Харківська обласна прокуратура поділилася історією повернення до власності міста гектарів землі поряд із дитячим табором “Лісова казка” у Харкові. Її оцінили у 60 млн грн.

“Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова забезпечила повернення у власність територіальної громади земельних ділянок, які раніше незаконно вибули з комунальної власності за так званою “кооперативною схемою”. Встановлено, що Харківська міська рада надала у власність житлово-будівельному кооперативу земельні ділянки площею 11 зоні по Харківському шосе — недалеко від дитячого табору “Лісова казка”. Водночас зазначений кооператив був зареєстрований як обслуговуючий, а не житлово-будівельний. Його створення, організація та діяльність не відповідали вимогам законодавства. Будівництво на ділянках не здійснювалося — натомість їх було відчужено фізичній особі, яка згодом розділила землю”, – описала схему пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Щоб повернути частину рекреаційної зони місту, прокурори спочатку пішли до районного суду. Але там відмовилися витребувати 66 ділянок вартістю 60 млн грн. Тоді прокуратура подала апеляцію. Апеляційний суд погодився з думкою прокурорів, але справа дійшла ще й до Верховного Суду. Там залишили рішення попередньої інстанції в силі та задовольнили вимоги в повному обсязі.

“Державним реєстратором земельні ділянки вже зареєстровано за Харківською міською територіальною громадою в особі Харківської міської ради”, – повідомила пресслужба відомства.

Нагадаємо, у 2016 році тоді генпрокурор Юрій Луценко заявив, що протягом 2008-2014 років чиновники Харківської міськради сприяли реєстрації та створенню 63 ЖБК, засновниками яких були близькі родичі та наближені особи. Надалі — незаконно заволоділи ділянками, що належали громаді, загальною площею 653 гектари та вартістю понад 4 мільярди гривень.

“Кооперативна схема” полягала у безплатному виділенні міськрадою землі псевдо-ЖБК. Згідно з нормами, що діяли з часів УРСР, люди, які потребували поліпшення житлових умов, могли створити ЖБК і звернутися до міськради. А мерія – надати їм безплатно ділянку для зведення будинку.

Фігурантом справи, яку розглядав Дзержинський райсуд Харкова, був, зокрема, ексмер міста Михайло Добкін. Йому та низці інших чиновників (директорці департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяні Овінніковій, головному архітектору міста Сергію Чечельницькому та начальнику одного з управлінь) інкримінували розкрадання 74 га землі вартістю близько 230 мільйонів гривень.