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Дошло до Верховного Суда: как в Харькове возвращали 11 га земли в Лесопарке

Общество 14:35   23.07.2025
Оксана Горун
Дошло до Верховного Суда: как в Харькове возвращали 11 га земли в Лесопарке

Харьковская областная прокуратура поделилась историей возвращения в собственность города гектаров земли рядом с детским лагерем «Лесная сказка» в Харькове. Ее оценили в 60 млн грн.

«Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова обеспечила возвращение в собственность территориальной громады земельных участков, ранее незаконно выбывших из коммунальной собственности по так называемой «кооперативной схеме». Установлено, что Харьковский городской совет предоставил в собственность жилищно-строительному кооперативу земельные участки площадью 11 га для строительства и последующей эксплуатации жилой застройки в лесопарковой зоне по Харьковскому шоссе — недалеко от детского лагеря «Лесная сказка». В то же время, указанный кооператив был зарегистрирован как обслуживающий, а не жилищно-строительный. Его создание, организация и деятельность не отвечали требованиям законодательства. Строительство на участках не осуществлялось — вместо них они были отчуждены физическому лицу, которое впоследствии разделило землю», — описала схему пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Чтобы вернуть часть рекреационной зоны городу, прокуроры для начала пошли в районный суд. Но там отказались истребовать 66 участков стоимостью 60 млн грн. Тогда прокуратура подала апелляцию.  Апелляционный суд согласился с мнением прокуроров, но дело дошло еще и до Верховного Суда. Там оставили решение предыдущей инстанции в силе и удовлетворили требования в полном объеме.

«Во исполнение судебного решения государственным регистратором земельные участки уже зарегистрированы за Харьковской городской территориальной громадой в лице Харьковского городского совета», — сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2016 году тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение 2008-2014 годов чиновники Харьковского горсовета способствовали регистрации и созданию 63 ЖСК, учредителями которых являлись близкие родственники и приближенные лица. В дальнейшем — незаконно завладели принадлежащими громаде участками общей площадью 653 гектара и стоимостью свыше 4 миллиардов гривен.

«Кооперативная схема» заключалась в бесплатном выделении горсоветом земли псевдо-ЖСК. Согласно нормам, действовавшим со времен УССР, люди, которые нуждались в улучшении жилищных условий, могли создать ЖСК и обратиться в горсовет. А мэрия — предоставить им бесплатно участок для возведения дома.

Фигурантом дела, которое рассматривал Дзержинский райсуд Харькова, был в частности экс-мэр города Михаил Добкин. Ему и ряду других чиновников (директору департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяне Овинниковой, главному архитектору города Сергею Чечельницкому и начальнику одного из управлений) вменяли хищение 74 га земли стоимостью около 230 миллионов гривен.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура поделилась историей возвращения в собственность города гектаров земли рядом с детским лагерем «Лесная сказка» в Харькове. Ее оценили в 60 млн грн".