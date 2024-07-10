Земли в Лесопарке, выделенные по кооперативной схеме, вернули громаде Харькова

66 земельных участков в харьковском Лесопарке общей площадью 11 га и стоимостью более 60 миллионов гривен вернули громаде в лице городского совета.

Ранее горсовет предоставил землю вдоль Харьковского шоссе в районе детского лагеря «Лесная сказка» в собственность ЖСК — для строительства и дальнейшей эксплуатации жилья, сообщают в областной прокуратуре.

Как установило следствие, эти участки выбыли из собственности громады незаконно.

«Указанный ЖСК был обслуживающим кооперативом, его фактическая цель и порядок создания, организация и деятельность не соответствовали требованиям законодательства к жилищно-строительному кооперативу. Кроме того, какой-либо застройки на земельных участках ЖСК не осуществил, зато отчудил их харьковчанину, который в дальнейшем разделил их», — рассказали в ведомстве.

Дзержинский райсуд Харькова ранее отказал удовлетворить иск прокуратуры о возвращении земли громаде, поэтому ведомство обжаловало такое решение. Постановлением Харьковского апелляционного суда от 4 июля иск был удовлетворен, то есть принято решение истребовать участки в пользу громады в лице горсовета.

Напомним, в 2016 году тогда генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в течение 2008-2014 годов чиновники Харьковского горсовета способствовали регистрации и созданию 63 ЖСК, учредителями которых являлись близкие родственники и приближенные лица. В дальнейшем — незаконно завладели принадлежащими громаде участками общей площадью 653 гектара и стоимостью свыше 4 миллиардов гривен.

«Кооперативная схема» заключалась в бесплатном выделении горсоветом земли псевдо-ЖСК. Согласно действующим со времен УССР нормам, люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могли создать ЖСК и обратиться в горсовет. А мэрия — предоставить им бесплатно участок для строительства дома.

Фигурантом дела, которое рассматривал Дзержинский райсуд Харькова, был в частности экс-мэр города Михаил Добкин. Ему и ряду других чиновников (директору департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Татьяне Овинниковой, главному архитектору города Сергею Чечельницкому и начальнику одного из управлений) вменяли хищение 74 га земли стоимостью около 230 миллионов гривен.