Терехов о защите от FPV и результатах дифференцированной системы тревог

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе уже очень много сделано по созданию определенной защиты от FPV-дронов на оптоволокне.

В частности, речь идет о так называемом «антидроновом куполе».

«Мы помогаем ХОВА делать эту работу. На самом деле очень многое сделано, мы сегодня с военными, инженерами разработали определенную защиту от FPV-дронов на оптоволокне. Если бы не эта защита, то гораздо больше долетало бы до Харькова дронов на оптоволокне. Мы продолжаем работу силами наших КП. Военная администрация сегодня устанавливает сетки, которые также защищают на некоторых частях, но определяют военные, где это делать. И следующее, это РЭБы, которые работают в Харькове. Такой многоуровневый уровень защиты», — объяснил Терехов в интервью «Новости.LIVE».

Также мэр рассказал о результатах работы дифференцированной системы тревог.

«Если взять последние полтора года, то мы сократили количество воздушных тревог на пять месяцев в целом. Сегодня мы четко понимаем, когда и что летит на город, и тогда раздается тревога», — отметил мэр.