Женщины и мужчины из прифронтовых регионов могут подать заявку на бесплатное обучение вождению грузовиков и автобусов до 30 ноября включительно. Обучение финансируют правительства Великобритании, Норвегии, Швеции, Канады.

О такой возможности сообщили в Балаклейской ГВА. Заявки можно заполнить по ссылке.

Водителей грузовика (категория «C») обучают в Харькове, Днепре или Одессе (на выбор).

Требования:

от 18 лет, водительские удостоверения категории «B» и опыт вождения от 1 года.

Водителей грузовика (категория «CE») обучают в Харькове, Днепре или Одессе (на выбор).

Требования:

от 18 лет, удостоверение категории «C» и опыт вождения по категории «B» или «C».

Водителей автобуса (категория «D») обучают в Запорожье.

Требования:

от 21 года, удостоверения категории «B», «C», «C1» или «D1» и не менее трех лет опыта вождения по одной из этих категорий.

«Важным условием участия является готовность по завершении обучения трудоустроиться по выбранному направлению в регионах реализации проекта. Команда поможет составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу. Также запланированы посещения транспортных предприятий», — предупреждают в Балаклейской ГВА.

Проект покрывает затраты на теоретическое и практическое обучение по выбранной категории, а также две подачи транспортного средства на практический экзамен. Остальные расходы участники и участницы покрывают самостоятельно.

После приема заявок команда пригласит на собеседование кандидатов и кандидаток, которые отвечают условиям участия.

Вопросы об участии можно задать по:

Электронной почте: transport.projects@fid4ua.com

Телефону: +380 (63) 565 88 06.

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