Транспортные ограничения ввели на дорогах Харьковщины из-за жары

Ограничения для грузовых автомобилей ввели на дорогах общего пользования в Харьковской области.

Фурам с фактическим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн запрещено двигаться при температуре выше 28°C, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водители могут пережидать жару на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.