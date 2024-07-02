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Транспортные ограничения ввели на дорогах Харьковщины из-за жары

Общество 18:18   02.07.2024
Елена Нагорная
Транспортные ограничения ввели на дорогах Харьковщины из-за жары Фото: rivne1.tv

Ограничения для грузовых автомобилей ввели на дорогах общего пользования в Харьковской области.

Фурам с фактическим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн запрещено двигаться при температуре выше 28°C, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Водители могут пережидать жару на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 18:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ограничения для грузовых автомобилей ввели на дорогах общего пользования в Харьковской области.".