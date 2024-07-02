Транспортні обмеження ввели на дорогах Харківщини через спеку

Обмеження для вантажних автомобілів запровадили на дорогах загального користування Харківщини.

Фурам із фактичною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися при температурі вище 28°C, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Водії можуть перечікувати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об’єктів дорожнього сервісу.