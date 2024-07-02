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Транспортні обмеження ввели на дорогах Харківщини через спеку

Суспільство 18:18   02.07.2024
Олена Нагорна
Транспортні обмеження ввели на дорогах Харківщини через спеку

Обмеження для вантажних автомобілів запровадили на дорогах загального користування Харківщини.

Фурам із фактичною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися при температурі вище 28°C, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Водії можуть перечікувати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об’єктів дорожнього сервісу. 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 18:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження для вантажних автомобілів запровадили на дорогах загального користування Харківщини.".