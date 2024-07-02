Транспортні обмеження ввели на дорогах Харківщини через спеку
Обмеження для вантажних автомобілів запровадили на дорогах загального користування Харківщини.
Фурам із фактичною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено рухатися при температурі вище 28°C, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Водії можуть перечікувати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об’єктів дорожнього сервісу.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 18:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обмеження для вантажних автомобілів запровадили на дорогах загального користування Харківщини.".