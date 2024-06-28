Якою буде погода у Харкові та області в липні – довгостроковий прогноз
Фото: Василь Голосний
Очікується, що липень у Харківській області буде теплішим за норму на 2 градуси, а от опадів випаде стільки, скільки й має бути протягом другого літнього місяця.
Такий довгостроковий прогноз зробив Регіональний центр із гідрометеорології.
Так, у липні середньомісячна температура повітря може становити 23,7 градуса тепла, за кліматичної норми у період з 1991 по 2020 рік у 21,7 градуса.
Норма опадів у цей період становить 60 мм. Очікується, що упродовж липня саме стільки дощів і проллється.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: июль, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікується, що липень у Харківській області буде теплішим за норму на 2 градуси, а от опадів випаде стільки, скільки й має бути протягом другого літнього місяця".