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Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз

Общество 18:15   28.06.2024
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз Фото: Василий Голосный

Ожидается, что июль в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение второго летнего месяца.

Такой долгосрочный прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в июле среднемесячная температура воздуха может составить 23,7 градуса тепла, при климатической норме в период с 1991 по 2020 год в 21,7 градуса.

Норма осадков в этот же период составляет 60 миллиметров. Ожидается, что в течение июля именно столько дождей и прольется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 18:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что июль в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение второго летнего месяца".