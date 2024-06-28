Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз
Фото: Василий Голосный
Ожидается, что июль в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение второго летнего месяца.
Такой долгосрочный прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии.
Так, в июле среднемесячная температура воздуха может составить 23,7 градуса тепла, при климатической норме в период с 1991 по 2020 год в 21,7 градуса.
Норма осадков в этот же период составляет 60 миллиметров. Ожидается, что в течение июля именно столько дождей и прольется.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: июль, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 18:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что июль в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение второго летнего месяца".