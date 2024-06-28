Какой будет погода в Харькове и области в июле — долгосрочный прогноз

Ожидается, что июль в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а вот осадков выпадет столько, сколько и должно быть в течение второго летнего месяца.

Такой долгосрочный прогноз сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в июле среднемесячная температура воздуха может составить 23,7 градуса тепла, при климатической норме в период с 1991 по 2020 год в 21,7 градуса.

Норма осадков в этот же период составляет 60 миллиметров. Ожидается, что в течение июля именно столько дождей и прольется.