  • Пт 19.09.2025
На Харківщині знову зважуватимуть фури: на яких трасах повернули контроль

Транспорт 07:38   19.09.2025
Про те, що на Харківщині від 22 вересня відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM), повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Комплекси будуть встановлені на таких ділянках траси:

  • автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський (відрізок Харків – Чугуїв);
  • автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (відрізок Селекційне – Таранівка).

У повідомленні також нагадують, що перевищення габаритно-вагових норм – порушення закону. І за це передбачена адміністративна відповідальність.

“У випадках необхідності перевезення вантажів із перевищенням визначених параметрів перевізники та водії повинні своєчасно звертатися до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області для оформлення відповідних дозвільних документів на право проїзду”, – зазначили шляховики.

