На Харківщині знову зважуватимуть фури: на яких трасах повернули контроль
Про те, що на Харківщині від 22 вересня відновлюють роботу автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю (WIM), повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.
Комплекси будуть встановлені на таких ділянках траси:
- автомобільна дорога М-03 Київ – Харків – Довжанський (відрізок Харків – Чугуїв);
- автомобільна дорога Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (відрізок Селекційне – Таранівка).
У повідомленні також нагадують, що перевищення габаритно-вагових норм – порушення закону. І за це передбачена адміністративна відповідальність.
“У випадках необхідності перевезення вантажів із перевищенням визначених параметрів перевізники та водії повинні своєчасно звертатися до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області для оформлення відповідних дозвільних документів на право проїзду”, – зазначили шляховики.
