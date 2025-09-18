Live
Смертельна ДТП біля Чугуєва: водію КамАЗ, який втік, вручили підозру – НПУ

Суспільство 13:47   18.09.2025
Вікторія Яковенко
Смертельна ДТП біля Чугуєва: водію КамАЗ, який втік, вручили підозру – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

У СІЗО відправили 35-річного водія вантажівки КАМАЗ, який, за даними слідства, 13 вересня зник з місця смертельної аварії.

ДТП сталася 13 вересня близько 21:20 на автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Кам’яна Яруга, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Відбулося зіткнення автомобіля «Hyundai Tucson» із вантажним автомобілем. Унаслідок ДТП 50-річний водій легковика від отриманих травм помер на місці, а 43-річна пасажирка зазнала поранень. Водій вантажівки з місця пригоди зник», – зазначили у поліції.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукали та затримали цього керманича.

«З’ясували, що чоловік, виїжджаючи з другорядної дороги, не виконав вимогу дорожнього знаку «проїзд без зупинки заборонено» та не надав перевагу автомобілю «Hyundai», який рухався головною дорогою. Це призвело до зіткнення транспортних засобів», – розповіли поліцейські.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 3 до 8 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 14-річний за кермом «Audi Q5» ганяв Харковом. Він став героєм соцмереж через зухвалу манеру їзди. Місцеві пабліки ширили відео та писали, що автівку хлопцю нібито подарувала матір. На ситуацію зреагували в обласній прокуратурі. Там підтвердили, що підліток дійсно перебував за кермом автівки, яка належить його родині. 16 вересня він не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. На матір хлопця склали протокол за злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною.

Автор: Вікторія Яковенко
18.09.2025, 13:47
