Смертельное ДТП возле Чугуева: сбежавшему водителю КамАЗ вручили подозрение
В СИЗО отправили 35-летнего водителя грузовика КамАЗ, который, по данным следствия, 13 сентября исчез с места смертельной аварии.
ДТП произошло 13 сентября около 21:20 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Каменная Яруга, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Произошло столкновение автомобиля «Hyundai Tucson» с грузовым автомобилем. В результате ДТП 50-летний водитель легковушки от полученных травм умер на месте, а 43-летняя пассажирка получила ранения. Водитель грузовика с места происшествия скрылся», — отметили в полиции.
Правоохранители разыскали и задержали этого водителя.
«Узнали, что мужчина, выезжая со второстепенной дороги, не выполнил требование дорожного знака «проезд без остановки запрещен» и не предпочел автомобиль «Hyundai», который двигался по главной дороге. Это привело к столкновению транспортных средств», – рассказали полицейские.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, мужчине грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
Напомним, 14-летний за рулем Audi Q5 гонял Харьковом. Он стал героем соцсетей из-за дерзкой манеры езды. Местные паблики распространяли видео и писали, что машину парню якобы подарила мать. На ситуацию отреагировали в областной прокуратуре. Там подтвердили, что подросток действительно находился за рулем автомобиля, принадлежащего его семье. 16 сентября он не справился с управлением и попал в ДТП. На мать парня составили протокол за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.
