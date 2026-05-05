Две ракеты атаковали утром Харьков: повреждена многоэтажка (дополнено)

Утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты.

Дополнено в 08:04. Острую стрессовую реакцию получила 55-летняя женщина в Холодногорском районе, передает начальник ХОВА.

Дополнено в 07:40. Терехов пишет, что уже известно о пострадавших – их количество и состояние устанавливают.

Дополнено в 07:32. Также Харьков пережил налет БпЛА. Боевой дрон ударил по Основянскому району. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадавших нет.

Около 04:50 зафиксировали попадание ракеты в Основянском районе.

«Повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома. К счастью, без пострадавших», – написал мэр.

Примерно через 20 минут россияне нанесли повторный удар. Под атакой вновь оказался Основянский район.

«Повреждены складские помещения и автомобили», – уточнил Терехов.

Тревога в Харькове звучала за ночь трижды. В 00:18 мониторинговые ТГ-каналы зафиксировали БпЛА в области. Уже в 00:26 дали отбой. Еще одну тревогу объявили в 03:09 – тогда россияне выпустили на Харьковщину КАБы. Третья тревога прозвучала в 05:21 – враг совершил повторные пуски авиабомб. По состоянию на 07:15 в Харькове и области тихо.

