Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали пять боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали три раза около Старицы, Митрофанавки и в сторону Лимана.

На Купянском – СОУ сдержали два штурма врага в районе Куриловки и Ковшаровки,

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10394 дрона-камикадзе и осуществил 3384 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян: