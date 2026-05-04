Где пытались прорваться россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали пять боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали три раза около Старицы, Митрофанавки и в сторону Лимана.
На Купянском – СОУ сдержали два штурма врага в районе Куриловки и Ковшаровки,
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 312 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10394 дрона-камикадзе и осуществил 3384 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 08:13;