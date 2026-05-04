ГСЧС: трагедия произошла в селе Старая Гнилица – погибла 88-летняя женщина

Происшествия 07:10   04.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
За минувшие сутки у спасателей региона было 34 оперативных выезда, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели рассказали: из 23 пожаров, которые потушили за сутки, пять начались после российских обстрелов. Огонь бушевал в Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах области.

«Вечером враг нанес удары по поселку Золочев Богодуховского района. Горели гаражи, автомобиль и крыша двух магазинов на общей площади 300 квадратных метров. К счастью жертв и пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

Также накануне вечером в селе Старая Гнилица на Чугуевщине произошла трагедия. В бытовом пожаре погибла 88-летняя женщина.

  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 07:10;

