ГСЧС спасла пятерых людей из бытовых пожаров, но есть пострадавший
В течение минувших суток у спасателей было 70 оперативных выездов, 34 раза пришлось тушить пожары, десять из них – возникли из-за обстрелов РФ. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Накануне днем враг ударил по предприятию в Мерефе – пострадал один человек. Ночью «прилетело» по частному дому в Богодухове – начался пожар, пострадавших двое.
«В результате бытового пожара были спасены пять человек и пострадал один человек. За сутки ликвидировано 13 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 9,2 га», – рассказали в ГСЧС.
Кроме того, 17 апреля в Казачьей Лопани мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший погиб на месте происшествия.
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 09:50;