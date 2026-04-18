ГСЧС спасла пятерых людей из бытовых пожаров, но есть пострадавший

В течение минувших суток у спасателей было 70 оперативных выездов, 34 раза пришлось тушить пожары, десять из них – возникли из-за обстрелов РФ. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Накануне днем враг ударил по предприятию в Мерефе – пострадал один человек. Ночью «прилетело» по частному дому в Богодухове – начался пожар, пострадавших двое.

«В результате бытового пожара были спасены пять человек и пострадал один человек. За сутки ликвидировано 13 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 9,2 га», – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, 17 апреля в Казачьей Лопани мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший погиб на месте происшествия.