Трое людей пострадали в бытовых пожарах на Харьковщине

В течение минувших суток пожарные ликвидировали 13 возгорания на Харьковщине, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Два из них начались после ударов РФ.

Пожары из-за «прилетов» бушевали в Берестинском и Купянском районах.

«26 мая российские войска нанесли удар беспилотником по частному дому в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания произошел пожар в доме и хозяйственном сооружении на общей площади 150 квадратных метров. Также поврежден легковой автомобиль. Без пострадавших», – добавили в ГШ.

Также в регионе бушевали и бытовые пожары – в них пострадали трое людей. При этом двоих людей сотрудникам ГСЧС удалось спасти, добавили в сообщении.