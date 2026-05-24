За сутки спасатели потушили 21 пожар на Харьковщине
В течение минувших суток спасатели ликвидировали 21 пожар. Семь из них – возникли из-за российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Около полудня накануне враг атаковал жилые кварталы в Балаклее. Пожары начались на двух локациях – загорелось здание спортивного зала в учебном заведении на площади 300 квадратных метров и авто.
«В течение дня россияне второй раз за день атаковали г. Балаклея. Удар страны-агрессора пришелся по культовому сооружению одной из религиозных громад Изюмщины. В результате попадания ударного БпЛА в здании загорелся пожар на площади 1300 квадратных метров, зафиксировали значительные разрушения. К счастью, людей в момент удара в храме не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Также враг атаковал Чугуев. В результате «прилета» БпЛА загорелся двухэтажный склад частного предприятия. Огонь охватил 200 квадратных метров.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 09:16;