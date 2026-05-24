За сутки спасатели потушили 21 пожар на Харьковщине

Происшествия 09:16   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток спасатели ликвидировали 21 пожар. Семь из них – возникли из-за российских обстрелов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Около полудня накануне враг атаковал жилые кварталы в Балаклее. Пожары начались на двух локациях – загорелось здание спортивного зала в учебном заведении на площади 300 квадратных метров и авто.

«В течение дня россияне второй раз за день атаковали г. Балаклея. Удар страны-агрессора пришелся по культовому сооружению одной из религиозных громад Изюмщины. В результате попадания ударного БпЛА в здании загорелся пожар на площади 1300 квадратных метров, зафиксировали значительные разрушения. К счастью, людей в момент удара в храме не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Также враг атаковал Чугуев. В результате «прилета» БпЛА загорелся двухэтажный склад частного предприятия. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Читайте также: Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших

