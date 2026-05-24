Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших

Происшествия 08:50   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил, что за минувшие сутки россияне ударили по 20 населенным пунктам Харьковской области. 

«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады погибла 86-летняя женщина, получил ранения 64-летний мужчина; в г. Балаклея получили ранения женщины 23, 36, 48, 55 лет, еще у пяти человек – острая реакция на стресс; в с. Охримовка Волчанской громады погибли мужчины 59 и 54 лет», – добавил Синегубов.

За сутки по региону ударило следующее вооружение:

  • две ракеты (тип устанавливается);
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • восемь БпЛА типа «Молния»;
  • восемь fpv-дронов;
  • 65 БпЛА (тип устанавливается).

Разрушения из-за обстрелов зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

