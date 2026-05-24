Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 24 мая сообщил, что за минувшие сутки россияне ударили по 20 населенным пунктам Харьковской области.
«В пос. Казачья Лопань Дергачевской громады погибла 86-летняя женщина, получил ранения 64-летний мужчина; в г. Балаклея получили ранения женщины 23, 36, 48, 55 лет, еще у пяти человек – острая реакция на стресс; в с. Охримовка Волчанской громады погибли мужчины 59 и 54 лет», – добавил Синегубов.
За сутки по региону ударило следующее вооружение:
- две ракеты (тип устанавливается);
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- восемь БпЛА типа «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 65 БпЛА (тип устанавливается).
Разрушения из-за обстрелов зафиксировали в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.
Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 08:50;