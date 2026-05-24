Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Украина 08:12   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Поровну – по пять атак было на двух направлениях на Харьковщине, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять боестолкновений в районе Петро-Ивановки, Терновой и Старицы.

На Купянском – ВСУ отбили пять штурмов россиян около Купянска-Узлового, Ковшаровки и Колесниковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 82 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9203 дрона-камикадзе и осуществил 2886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери россиян следующие:

Читайте также: Больше двух десятков пострадавших, погиб человек: обстрел Киева сегодня

Больше двух десятков пострадавших, погиб человек: обстрел Киева сегодня
Новости Харькова — главное 24 мая: как прошла ночь
FPV массированно добрались до Харькова; РФ масштабирует ложь об успехах
Дожди и гроза, жара отступит. Прогноз погоды на 24 мая в Харькове и области
Новости Харькова — главное 23 мая: погибшие, обстрел Балаклеи, фонтан в центре
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
