Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе

Поровну – по пять атак было на двух направлениях на Харьковщине, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять боестолкновений в районе Петро-Ивановки, Терновой и Старицы.

На Купянском – ВСУ отбили пять штурмов россиян около Купянска-Узлового, Ковшаровки и Колесниковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 248 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 82 авиационных ударов, сбросив 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9203 дрона-камикадзе и осуществил 2886 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

