Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі

Порівну – по п’ять атак було на двох напрямках на Харківщині, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень у районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.

На Куп’янському – ЗСУ відбили п’ять штурмів росіян біля Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Колісниківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

Втрати росіян такі: