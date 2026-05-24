Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі
Порівну – по п’ять атак було на двох напрямках на Харківщині, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень у районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.
На Куп’янському – ЗСУ відбили п’ять штурмів росіян біля Куп’янська-Вузлового, Ківшарівки та Колісниківки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 248 бойових зіткнень. Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.
Втрати росіян такі:
Читайте також: Понад два десятки постраждалих, загинула людина: обстріл Києва сьогодні
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де точилися бої на Харківщині, розповіли в Генштабі», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 08:12;