Ремонт траси М-18 набирає обертів: де зараз йдуть роботи на Харківщині (фото)

На трасі М-18 від селища Високий у напрямку Мерефи тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Ремонт на цій ділянці розпочався в середині червня, зараз він триває у посиленому режимі – дорожники вже наближаються до Мерефи.

“Станом на сьогодні нове покриття вже укладене на ділянці від Високого до селища Науковий, а дорожні фрези продовжують зрізати зношене покриття на під’їздах до Мерефи, готуючи основу для подальшого ремонту”, – розповіли у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники кажуть: траса М-18 – одна з найінтенсивніших у Харківській області, щодоби тут проїжджають близько 15 тисяч авто.

“Наразі на об’єкті щоденно укладають понад 4 тисячі квадратних метрів нового покриття. Тут одночасно працюють асфальтоукладальний комплекс та дорожня фреза, що дозволяє максимально пришвидшити темпи виконання робіт. У першу чергу дорожники прагнуть забезпечити належний проїзд до Мерефи. Після завершення робіт на цій ділянці відновлення покриття продовжиться в межах населеного пункту та у напрямку Нової Водолаги”, – йдеться у повідомленні.

При цьому дорожники зазначають, що роботи виконуються в умовах відсутності затвердженого фінансування – підрядники проводять їх за рахунок власних обігових коштів.

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