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Порушення мовного закону: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю скарг

Суспільство 12:08   07.07.2026
Вікторія Яковенко
Порушення мовного закону: Харківщина – у п’ятірці лідерів за кількістю скарг

У І півріччі 2026 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 1507 скарг щодо порушення мовного закону. Це на 12 звернень більше ніж за аналогічний період минулого року. Харківська область – серед лідерів по країні.

“Найбільше скарг традиційно надійшло з міста Києва (507). До п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю звернень також увійшли Одеська (254), Харківська (166), Дніпропетровська (122) та Київська (43) області”, – йдеться у повідомленні.

Найчастіше громадяни повідомляли про порушення мовного законодавства у сфері функціонування вебсайтів та інтернет-представництв (364 скарги), реклами, вивісок та іншої публічної інформації (229), а також у сфері обслуговування (213).

Крім цього, скарги стосувалися освіти (98), інформації про товари та послуги (98), культури (76), діяльності органів влади (70), медіа (69), охорони здоров’я (50), транспорту (27) та інших сфер.

“Кожне звернення, що містить ознаки порушення мовного законодавства, опрацьовується Секретаріатом Уповноваженого. За наявності підстав Уповноважений вживає передбачених законом заходів реагування, зокрема здійснює заходи державного контролю, виносить попередження та застосовує адміністративні стягнення до порушників”, – зазначили у пресслужбі Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови.

Харьковщина - в лидерах по количеству жалоб на нарушение языкового закона
Фото: Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виключив російську мову з переліку, до якого Україна застосовує положення Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У І півріччі 2026 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови отримав 1507 скарг щодо порушення мовного закону.".