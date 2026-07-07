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Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка

Події 09:49   07.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 64-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини. 

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про інцидент, що трапився у селищі Краснокутськ. За версією слідства, між подружжям стався конфлікт. Під час сварки чоловік ударив потерпілу в обличчя. І від отрианих травм вона померла.

На місце події виїжджали копи, в результаті  вони затримали ймовірного вбивцю.

“Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.

Тепер чоловікові загрожує від семи до десяти років ув’язнення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 09:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 64-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини. ".