Завдав дружині смертельних ударів: у вбивстві підозрюють літнього чоловіка

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що 64-річного чоловіка підозрюють у вбивстві дружини.

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про інцидент, що трапився у селищі Краснокутськ. За версією слідства, між подружжям стався конфлікт. Під час сварки чоловік ударив потерпілу в обличчя. І від отрианих травм вона померла.

На місце події виїжджали копи, в результаті вони затримали ймовірного вбивцю.

“Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України”, – додали у поліції.

Тепер чоловікові загрожує від семи до десяти років ув’язнення.